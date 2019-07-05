Спринтом на центральной площади Опочки откроется IX этап Кубка России по ралли

10:47, 05 июля 2019, ПАИ

5 июля в Псковской области стартует IX этап Кубка России – ралли «900 озёр», которое также носит статус IX этапа Кубка России, I этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, III этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и V этап моносерии LADA Rally Cup. Открытие соревнования состоится в 18:00 на центральной площади города Опочки, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

После официальной церемонии начнётся спринт «Кубок главы Опочецкого района». 300-метровая трасса будет проложена по центру Опочки. Одним из элементов станет прыжок на трамплине, который будет установлен на площади.

Сама же гонка пройдёт 6 июля. В 10:00 первый автомобиль отправится на трассу, которая пройдёт по дорогам Опочецкого и Красногородского районов. Её общая протяжённость около 260 километров, из них порядка 82 километров – скоростные участки.

Участвовать в ралли будут более 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ярославля, Тулы, Смоленска, Перми, Екатеринбурга, Минска (Белоруссия), из Пскова и Великих Лук.

Финиш назначен на 18:15, награждение победителей состоится в 21:00.