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Экономика

Говядина, свинина и мясо птицы подорожают на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальную кормовую ассоциацию.

Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. В Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.

Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три предыдущих года. 

В Минсельхозе уверены, что дополнительная нагрузка обернётся ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%.

В Минфине с этим не согласны. В пресс-службе ведомства в ответе на запрос «Известий» сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно. Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство.

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