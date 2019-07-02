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Великолучанка дала отпор грабителю

В Великих Луках 42-летняя местная жительница дала отпор 25-летнему грабителю, который пытался похитить у неё сумку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 2 июля около 3:00 на автобусной остановке на улице Герцена безработный, ранее судимый местный житель напал на женщину и пытался украсть у неё сумку с деньгами и мобильным телефоном. Однако, великолучанка дала злоумышленнику отпор. Нападавший скрылся с места преступления.

Женщина сообщила о случившимся в правоохранительные органы. Стражи порядка установили личность злоумышленника, в настоящий момент он объявлен в розыск.

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