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Браконьера с сетями задержали полицейские на Псковском озере

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте выявили в Псковском озере 48-летнего браконьера, сообщили Псковскому агентству информации в отделе. 

Местный рыбак с помощью запрещенных орудий лова – пяти ставных сетей длиной 320 метров - незаконно поймал 57 судаков, лещей и окуней. Стражи правопорядка изъяли незаконно выловленные биоресурсы и сети.

В настоящее время отделение дознания линейного отдела возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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