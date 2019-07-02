Браконьера с сетями задержали полицейские на Псковском озере
Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте выявили в Псковском озере 48-летнего браконьера, сообщили Псковскому агентству информации в отделе.
Местный рыбак с помощью запрещенных орудий лова – пяти ставных сетей длиной 320 метров - незаконно поймал 57 судаков, лещей и окуней. Стражи правопорядка изъяли незаконно выловленные биоресурсы и сети.
В настоящее время отделение дознания линейного отдела возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба).
Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.