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Экономика

Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников участвует во Втором ежегодном федеральном форуме «Производительность 360», который 3 июля стартовал в Нижнем Новгороде в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Мероприятие проходит при участии первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ Антона Силуанова, министра экономического развития РФ Максима Орешкина, представителей администрации президента РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства просвещения РФ и Министерства здравоохранения РФ, а также губернаторов субъектов РФ и руководителей крупных и средних предприятий.

На пленарном заседании обсуждались актуальные вопросы в сфере производительности труда и реализации профильного нацпроекта. Затем открылись тематические группы, где произойдет обмен опытом реализации нацпроекта по нескольким направлениям: промышленность, поддержка занятости, государственное управление, здравоохранение и образование. Планируется выработать предложения по решению существующих острых вопросов сферы производительности труда.

Михаил Ведерников примет участие в обсуждении в составе группы по реализации федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда». В рамках открытой дискуссии глава региона поговорит с коллегами об особенностях выделения межбюджетных трансфертов регионам, путях преодоления существующих административных барьеров и дополнительных мерах поддержки, возможностях участия в программе «Экспортный акселератор».

Губернатор Псковской области уже осмотрел нижегородские предприятия и познакомился с лучшими практиками по повышению производительности труда, узнал, как организована работа бережливой поликлиники на базе одного из учреждений здравоохранения Нижнего Новгорода.

Псковская область активно работает над включением региона в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Администрация области разработала и утвердила три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». В перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости включены 13 крупнейших производственных предприятий Псковской области. Данный нацпроект будет реализован на территории региона в 2020 году. В 2019 году к нему подключились только пилотные регионы.

На форуме «Производительность 360» планируется аккумулировать и тиражировать лучшие практики в области повышения производительности труда на федеральном уровне. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.

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