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Экономика

Говядина, сахар и хлеб подешевели в магазинах Псковской области

Говядина, сахар и хлеб подешевели в магазинах Псковской области в период с 25 июня по 1 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковстата.

Цена на говядину изменилась с 384 до 379 рублей, сахар подешевел с 40 до 38 рублей, пшеничный хлеб и булочки - с 71 до 70 рублей (за килограмм). При этом выросли цены на свинину (с 208 до 211 рублей), на творог (с 332 до 336 рублей), картофель (с 33 до 36 рублей).

Помидоры подешевели со 126 до 117 рублей, огурцы - с 88 до 82 рублей, белокочанная капуста - с 43 до 37 рублей, морковь с 47 до 46 рублей, лук подорожал на рубль - до 47 рублей.

Неизменными остались цены на куриные яйца, сыр, молоко, печенье, сливочное масло, на гречку и пшено.

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