Пропавшего в мае великолучанина разыскивает полиция

19:35, 03 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция разыскивает 36-летнего Виктора Касьянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая он ушёл из великолукской больницы.

Мужчина жил в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая около 18:00, когда он шёл по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Рост мужчины – 155-160 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, коротко подстрижен. Был одет в светлую джинсовую куртку, чёрные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, обращаться по телефонам: 8-953-247-45-76, 8-911-883-38-83 или 02.