0
17:58
Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Пскова
17:32
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
14:21
На дорогу напротив ЦУМа в Пскове упало дерево
13:43
Трагедия на рельсах: Что известно о столкновении локомотива с грузовиком в Себежском районе
09:57
Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
09:08
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
17:58
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Еще новости
Происшествия

Пропавшего в мае великолучанина разыскивает полиция

В Великих Луках полиция разыскивает 36-летнего Виктора Касьянова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 30 мая он ушёл из великолукской больницы.

Мужчина жил в деревне Старые Липы Локнянского района. Последний раз его видели 30 мая около 18:00, когда он шёл по дороге из Великих Лук в сторону деревни Ильино Великолукского района.

Рост мужчины – 155-160 сантиметров, он имеет худощавое телосложение, коротко подстрижен. Был одет в светлую джинсовую куртку, чёрные спортивные штаны, серую рубашку, черные сланцы.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Виктора Касьянова, обращаться по телефонам: 8-953-247-45-76, 8-911-883-38-83 или 02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Пскова
03 июля 2019
Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Пскова
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
03 июля 2019
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
На дорогу напротив ЦУМа в Пскове упало дерево
03 июля 2019
На дорогу напротив ЦУМа в Пскове упало дерево
Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
02 июля 2019
Торфяной пожар в Латвии может перекинуться на Псковскую область
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
02 июля 2019
По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
01 июля 2019
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек
01 июля 2019
Полицейские в Псковской области спасли из огня трех человек
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе
01 июля 2019
Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе

Идет загрузка...