0
13:23
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
14:22
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
12:11
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
15:24
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:41
Выставка промышленников Псковской области открылась в рамках Ганзейских дней
Еще новости
Экономика

Депутаты Псковского облсобрания утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за 2018 год

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год на 34-й сессии регионального парламента 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала депутатам, что государственный долг Псковской области по итогам прошедшего года сократился на 54 млн рублей. При этом, по ее словам, в бюджете не было предусмотрено сокращение долговых обязательств, поскольку он принимался дефицитным. Татьяна Баринова добавила, что в конце 2018 года регион получил дополнительные средства из федеральной казны, поэтому часть денег направили на погашение долговых обязательств.

Согласно пояснительной записке, доходная часть регионального бюджета исполнена на 96,5%, что в суммарном выражении составляет 31 млрд 614 млн 345 тысяч рублей. По расходам при плановых значениях в сумме 33 млрд 632 млн 53 тысячи рублей областной бюджет исполнен в сумме 31 млрд 707 млн 418 тысяч рублей, что составляет 94,3%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
03 июля 2019
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
01 июля 2019
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Выставка промышленников Псковской области открылась в рамках Ганзейских дней
28 июня 2019
Выставка промышленников Псковской области открылась в рамках Ганзейских дней
В Пскове подешевели свежие овощи
28 июня 2019
В Пскове подешевели свежие овощи

Идет загрузка...