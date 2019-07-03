Депутаты Псковского облсобрания утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за 2018 год

13:19, 04 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год на 34-й сессии регионального парламента 4 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель губернатора – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова рассказала депутатам, что государственный долг Псковской области по итогам прошедшего года сократился на 54 млн рублей. При этом, по ее словам, в бюджете не было предусмотрено сокращение долговых обязательств, поскольку он принимался дефицитным. Татьяна Баринова добавила, что в конце 2018 года регион получил дополнительные средства из федеральной казны, поэтому часть денег направили на погашение долговых обязательств.

Согласно пояснительной записке, доходная часть регионального бюджета исполнена на 96,5%, что в суммарном выражении составляет 31 млрд 614 млн 345 тысяч рублей. По расходам при плановых значениях в сумме 33 млрд 632 млн 53 тысячи рублей областной бюджет исполнен в сумме 31 млрд 707 млн 418 тысяч рублей, что составляет 94,3%.