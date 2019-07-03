Величина прожиточного минимума пенсионеров Псковской области на 2020 год станет известна до 15 сентября

14:04, 04 июля 2019, ПАИ

Величина прожиточного минимума пенсионеров Псковской области на 2020 год станет известна до 15 сентября. Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии 4 июля.

В рамках требования федерального законодательства срок доведения величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год до сведения Пенсионного фонда РФ устанавливается не позднее 15 сентября.

Изменится и порядок расчёта этого норматива, однако соответствующее постановление правительства РФ ещё не принято.