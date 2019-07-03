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Экономика

Величина прожиточного минимума пенсионеров Псковской области на 2020 год станет известна до 15 сентября

Величина прожиточного минимума пенсионеров Псковской области на 2020 год станет известна до 15 сентября. Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии 4 июля.

В рамках требования федерального законодательства срок доведения величины прожиточного минимума пенсионера на очередной финансовый год до сведения Пенсионного фонда РФ устанавливается не позднее 15 сентября.

Изменится и порядок расчёта этого норматива, однако соответствующее постановление правительства РФ ещё не принято.

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