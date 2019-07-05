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90-летняя женщина разбилась насмерть при падении из окна своей квартиры в Пскове

Фото Ольги Шершневой в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

90-летняя жительница Пскова выпала из окна пятого этажа. Как стало известно Псковскому агентству информации от осведомлённого источника, женщина проживала на верхнем этаже этого дома. Полученные при падении травмы оказались не совместимы с жизнью.

Трагедия произошла вечером 4 июля во вдоре пятиэтажного дома на улице Народной. «Мы шли мимо и нашли её, лежала на трубах, голова в крови, вызвали скорую. Окно на 5 этаже открыто было», – пишет очевидец Екатерина Дроздова в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы тоже мимо ехали. Видели, какой ужас. Жалко бабушку», – добавила там же Евфросиния Суховская.

По данным ПАИ, погибшая перенесла не так давно перенесла инсульт и до конца не оправилась от него.

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