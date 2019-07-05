В Тямше специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте

17:26, 05 июля 2019, ПАИ

В деревне Тямша Псковского района специалисты оперативно устранили аварию на газораспределительном пункте №34. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Инцидент произошел 5 июля около полудня. Из-за происшествия без газа остались 776 квартир и 13 частных домов. На место аварии выехали три бригады аварийной службы, в том числе специалисты из Палкино. На месте газовики определили масштабы повреждений и устранили неполадки.

Газораспределительный пункт принадлежит одному из предприятий Псковской области. Руководство организации не заключило договор с «Газпромом межрегионгазом» на обслуживание оборудования, но, несмотря на этот факт, специалисты устранили аварию. Теперь сотрудникам «Газпром межрегионгаз» предстоит запустить газ в систему. Максимально оперативно это удастся сделать, если у аварийных служб будет доступ ко всем газовым приборам в помещениях домов. Поэтому специалисты убедительно просят жильцов находиться дома. Важно помнить, что для выполнения опрессовки газопроводов и для успешного пуска газа необходимо обязательно перекрыть краны на газовых приборах.