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Политика

Претендент на кресло в Псковском областном Собрании Игорь Максимов сдал первый финансовый отчет в избирком

5 июля в территориальную комиссию Пскова переданы документы для регистрации в качестве кандидатов нескольких претендентов на выборы депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2. Как рассказали Псковскому агентству информации в избиркоме, среди пришедших был выдвиженец регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Максимов. 2 июля он представил уведомление, получил разрешение на открытие избирательного счета, а 5 июля передал пакет документов для регистрации кандидата и первый финансовый отчет.

Аналогичный пакет документов представили: выдвиженец от партии КПРФ Александр Ножка, выдвиженец «Справедливой России» Павел Николаев, выдвиженец от ЛДПР Артём Васильев.

Всего о намерении участвовать в выборах заявили семь человек. Помимо названных это: Артур Гайдук (партия «Яблоко»), Андрей Гарусов (самовыдвиженец), Елена Луцай (самовыдвиженец).

Избирательная комиссия Пскова принимает документы по 7 июля включительно, в этот день работа комиссии завершится в 18:00.

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