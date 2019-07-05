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В Дедовичах в ДТП пострадал пешеход

В Дедовичах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 55-летний пешеход. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 3 июля в 12:55 у дома №69 на улице Бундзена. 58-летняя водительница автомобиля Lifan наехала на 55-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

Также в этот день в Псковском районе в 10:10 на 6-ом километре трассы Соловьи-Туховик 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал сам водитель.

Всего 3 июля в Псковской области зарегистрированы четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

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