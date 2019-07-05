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Политика

«Единая Россия» готовится работать в новых направлениях

В течение месяца в работе партии «Единая России» появятся новые направления в работе «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, это произойдет сразу после того, как Генеральный совет партии доработает предложения политической конференции и представит их в виде резолюции на подпись председателю «Единой России», главе правительства Дмитрию Медведеву.

Отмечается, что идет речь об информировании людей о национальных проектах и налаживании обратной связи, создании правозащитного центра, обновлении формата работы общественных приемных, поддержке волонтеров и НКО, изменении требований к кандидатам на участие в предварительном голосовании, а также о сотрудничестве с гражданскими активистами, журналистами и блогерами.

Дмитрий Медведев призвал к открытости «Единой России». «Нужно наладить работу по организации общественного обсуждения решений партии. Крайне важно, чтобы эту информацию от «Единой России» доводили качественно. Тогда будет меньше так называемых фейков, и позиция нашей Партии будет гораздо более понятна людям», - сказал он.

«Я также хочу поручить расширить форму поддержки НКО, привлекать предпринимателей. Это позволит лучше предоставлять НКО корпоративные гранты и развивать корпоративное волонтерство. Нужно также организовать работу по сбору социально значимых инициатив, которые формулируются самими гражданами», - добавил Дмитрий Медведев.

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