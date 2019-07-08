Служебная собака помогла найти великолучанина, укравшего деньги из двух магазинов

10:24, 09 июля 2019, ПАИ

Полиция задержала 33-летнего безработного великолучанина, который воровал деньги из касс магазинов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемого нашли при помощи служебно-розыскной собаки.

Вечером 6 июля в торговом павильоне по улице Гоголя в Великих Луках мужчина под угрозой насилия похитил из кассы около 24 тысяч рублей. В этот же день он украл 9 тысяч рублей из кассы еще одного торгового павильона на улице Зверева.

Великолучанин ранее был неоднократно судим, в том числе за грабеж и разбой. По фактам краж возбуждены уголовные дела, проводится расследование. Устанавливается причастность фигуранта к другим подобным преступлениям.