0
19:30
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
10:33
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
16:31
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
13:23
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
18:11
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
14:22
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Еще новости
Экономика

ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации

Банк ВТБ предоставит клиентам крупного бизнеса новый вид устройств самообслуживания с онлайн-инкассацией – автоматизированную депозитную машину (АДМ). Она будет устанавливаться непосредственно на территории компании-клиента для моментального внесения выручки на свой расчетный счет, сообщили Псковскому агентству информации в банке. Данный вид устройств наиболее актуален для крупных ретейлеров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

С помощью нового сервиса средства в режиме онлайн зачисляются моментально на расчетный счет компании. Деньги сразу становятся доступны клиенту, благодаря чему увеличивается скорость оборота наличных. Кроме того, выполняется автопересчет и проверяется подлинность банкнот. Таким образом, клиенты банка значительно сокращают свои расходы на услуги инкассации и оптимизируют этот процесс.

Сотрудники компаний могут самостоятельно инкассировать выручку в любое удобное время, находясь на рабочем месте. Благодаря этому значительно снижаются риски, связанные с недостачей или хищением денег – после их внесения в устройство ответственность за сохранность наличных переходит к банку.

«В рамках стратегии ВТБ мы нацелены на активное продвижение цифровых продуктов. С помощью нового оборудования мы предложим нашим клиентам улучшенный сервис, который значительно сэкономит их затраты, а также упростит процесс подготовки выручки», - прокомментировал член правления банка ВТБ Валерий Чулков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
09 июля 2019
Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
08 июля 2019
Расширить рынки сбыта намерены псковские предприятия
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
04 июля 2019
Александр Котов: Хорошо выстроенная работа губернатора с правительством РФ приносит положительные результаты для Псковской области
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
03 июля 2019
Псковский губернатор принимает участие во всероссийском форуме «Производительность 360»
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
02 июля 2019
Псковский губернатор предложил выделять по нацпроектам федеральные субсидии регионам на трехлетний период
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
02 июля 2019
Средняя зарплата в Великих Луках увеличилась на 13,6%
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре
01 июля 2019
Эксперты прогнозируют повышение цен на бензин в сентябре

Идет загрузка...