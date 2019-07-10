Собака помогла задержать ограбившего пенсионерку псковича

15:59, 10 июля 2019, ПАИ

В Пскове полицейские при помощи служебной собаки поймали грабителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено 9 июля около 14:00 у дома по улице Заводской. К 68-летней пенсионерке сзади подбежал незнакомец, вырвал у нее сумку с деньгами, документами, мобильным телефоном и зонтиком и скрылся.

Женщина одолжила у прохожей телефон и позвонила в полицию. Оперативники из отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову по «горячим следам» задержали подозреваемого, им оказался 36-летний безработный, ранее неоднократно судимый пскович. В отношении него возбуждено уголовное дело. Часть похищенного полицейские изъяли. Проводится расследование.