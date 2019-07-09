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Экономика

Транзит крупной партии цветов и зелени запретили в Псковской области

Ввоз 107 тыс. 233 срезов цветов, бутонов и декоративной зелени на территорию Российской Федерации запретили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

Партия была задержана в Себежском районе совместно с сотрудниками Псковской таможни в зоне таможенного контроля на СВХ ООО «Ростэк НТБ». Странами происхождения подкарантинной продукции в фитосанитарных сертификатах указаны Кения, Вьетнам, Израиль, Новая Зеландия, Япония, Нидерланды, Эфиопия, ЮАР. Цветы и зелень перевозили в автомобиле из Словакии в адрес предприятия, зарегистрированного в Москве.

Специалисты выявили, что партия цветов «фрезия» из Нидерландов перемещалась без документа, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара. По факту выявленного нарушения представителю груза выдали предписание о возврате товара на сопредельную сторону.

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