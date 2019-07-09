Россия увеличит международное кредитование
Россия увеличит международное кредитование, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства и поправки в главный финансовый документ страны. В начале года программа выдачи межгосударственных кредитов предполагала на эти цели 236 млрд рублей, а на данный момент сумма составляет 293 млрд. Отмечается, что это крупнейшая программа займов за последние 5 лет.
Замглавы Минфина Сергей Сторчак отказался комментировать обстоятельства кредита и назвать страну-заемщика, он заявил о закрытости этой информации. В Счетной палате также назвали сведения конфиденциальными.
По мнению аналитиков, заемщиком могла стать страна из дальнего зарубежья, так как кредиты, которая Россия выдает союзникам по СНГ, официально анонсируются.
За 5 месяцев 2019 года Россия выделила иностранным правительствам из федерального бюджета 79 млрд рублей.