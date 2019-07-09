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Экономика

Россия увеличит международное кредитование

Россия увеличит международное кредитование, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Федерального казначейства и поправки в главный финансовый документ страны.  В начале года программа выдачи межгосударственных кредитов предполагала на эти цели 236 млрд рублей, а на данный момент сумма составляет 293 млрд. Отмечается, что это крупнейшая программа займов за последние 5 лет. 

Замглавы Минфина Сергей Сторчак отказался комментировать обстоятельства кредита и назвать страну-заемщика, он заявил о закрытости этой информации. В Счетной палате также назвали сведения конфиденциальными.

По мнению аналитиков, заемщиком могла стать страна из дальнего зарубежья, так как кредиты, которая Россия выдает союзникам по СНГ, официально анонсируются.

За 5 месяцев 2019 года Россия выделила иностранным правительствам из федерального бюджета 79 млрд рублей.

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