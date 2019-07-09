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Экономика

Расходы Псковской городской Думы на 2020 год сократили

Расходы Псковской городской Думы на 2020 год сократили. Такое решение депутаты ПГД приняли на 27-й сессии, которая проходит 12 июля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

И. о. главного бухгалтера аппарата Псковской городской Думы Татьяна Мельник рассказала, что бюджет ПГД на 2020 год составит 55,7 млн рублей, что на 6%, или на 3,7 млн рублей, меньше показателя 2019 года. В этом году гордуме выделено 59,4 млн рублей. Экономить предлагается на контрактах со СМИ, капитальном ремонте здания Думы – порядка 500 тыс. рублей, такую же сумму планируется не тратить на закупку сувенирной продукции и представительские расходы.

Расходы гордумы на 2019 год также были уменьшены на 1,3 млн рублей, эти деньги были направлены на проведение Международных Ганзейских дней в Пскове, ремонт пищеблока в средней образовательной школе № 18 и учебного класса в общеобразовательной школе № 1. На 1 миллион рублей сократили финансирование размещения сообщений в СМИ, на 200 тыс. – траты на сувенирную продукцию, также сокращены представительские расходы.

На 2021 год расходы ПГД планируются в сумме 57 млн 310 тыс. рублей, на 2022-й - 57 млн 345 тыс. рублей.

И. п. главы Пскова Елена Полонская отметила, что проводится работа по оптимизации расходов гордумы, в частности, будет сокращена уплата членских взносов муниципалитета в различных организациях, где он состоит.

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