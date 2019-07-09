Почти 10 тонн итальянских деликатесов не прошли проверку на границе в Псковской области

16:52, 12 июля 2019, ПАИ

В Пыталовском районе в МАПП Убылинка запретили ввоз 9,9 тонн сыра, готовых мясных продуктов в ассортименте и рыбных консервов. Продукция следовала из Ломбардии (Италия) в Республику Казахстан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Контрольно-надзорные мероприятия проведены совместно с сотрудниками Псковской таможни. На упаковке информации о дате выработки анчоусов не обнаружено разрешения уполномоченного органа Казахстана на ввоз. Кроме того, в одном из сертификатов не было подписи и печати учреждения государственной ветеринарной службы Италии, в другом - внесены изменения, не предусмотренные формой согласованного ветеринарного документа.

Ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза запретили, оформлена декларация о возврате груза. Вся продукция возвращена на сопредельную территорию.