За оскорбление сотрудников ГИБДД житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности

08:54, 15 июля 2019, ПАИ

42-летний житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

16 марта на улице Советской в Пыталово автомобиль под управлением мужчины остановили два сотрудника ГИБДД. У водителя констатировали признаки опьянения, в связи чем он был отстранен от управления транспортным средством. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он не захотел выполнить законные требования сотрудников полиции и публично их оскорбил их нецензурными словами.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.