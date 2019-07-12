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За оскорбление сотрудников ГИБДД житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности

42-летний житель Пыталовского района привлечен к уголовной ответственности за оскорбление сотрудников ГИБДД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

16 марта на улице Советской в Пыталово автомобиль под управлением мужчины остановили два сотрудника ГИБДД. У водителя констатировали признаки опьянения, в связи чем он был отстранен от управления транспортным средством. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он не захотел выполнить законные требования сотрудников полиции и публично их оскорбил их нецензурными словами. 

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработка в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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