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Происшествия

Два дома, два сарая и гараж сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания

14 и 15 июля в Псковской области произошли три пожара из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в Печорском районе в деревне Рагозина Гора сгорели дачный дом и два сарая. В Великолукском районе в деревне Полибино выгорел изнутри жилой дом, огонь повредил кровлю. В Острове-2 в гаражном кооперативе произошел пожар в одном из гаражей.

Кроме того, за прошедшие сутки в Опочецком районе в деревне Духново в бесхозном строении сгорела кровля из-за неосторожного обращения с огнем, а в Пушкинских Горах на улице Михайлова в бане выгорели парная и помывочная по причине нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

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