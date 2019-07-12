Пассажирка «ЗАЗ Шанс» скончалась в результате «пьяного» ДТП в Псковском районе

11:06, 15 июля 2019, ПАИ

13 июля в 11:50 в Псковском районе на 5-м километре дороги Псков – Кислово - Палкино «ЗАЗ Шанс» съехал в левый кювет и перевернулся. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП 46-летний водитель получил незначительные травмы, он был в состоянии алкогольного опьянения. Пассажирку госпитализировали в областную клиническую больницу, где она впоследствии скончалась.

В этот же день в 17:20 в Великолукском районе на 1-м километре дороги Великие Луки - Подберезье «Фиат Дукато» не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», в результате чего 22-летнего мотоциклиста доставили в больницу.

В 23:50 в Стругокрасненском районе на 237-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель «Рено Логан» под управлением 41-летней женщины врезался в ехавший впереди «Рено Магнум» с прицепом, который остановился на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали водитель и пассажир «Рено Логан» – 5-летняя девочка.

14 июля в 13:40 в Куньинском районе деревне Трубицы 62-летний водитель мотороллера выбрал небезопасный скоростной режим и на закругленном участке дороги не справился с управлением. В результате мотороллер съехал в правый кювет по ходу движения. Мужчина с полученными травмами госпитализирован.

В 13:40 в Пушкиногорском районе на 6-м километре дороги Новгородка - Пушкинские Горы «Фольксваген Поло» при обгоне врезался в ВАЗ-231150, который поворачивал налево. В аварии пострадала двухлетняя пассажирка «Фольксвагена».

В 16:23 в Великих Луках у дома № 7 корпус 1 по улице Ботвина «Фольксваген Пассат» сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка госпитализирована в местную больницу.

В 22:30 в Пскове у дома № 7/31а по Рижскому проспекту «Фольксваген Транспортер» проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 19-летнего пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет. Молодой человек доставлен в больницу.

Всего 13 и 14 июля в Псковской области зарегистрированы 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 8 пострадали. За прошедшие 3 дня, с 12 с 14 июля, сотрудники Госавтоинспекции Псковской области задержали 34 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде.