Женщина госпитализирована после ДТП на трассе А-122 в Великолукском районе
Opel и Nissan столкнулись на 660-м километре трассы А-122 в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 32-летняя женщина. Её госпитализировали.
На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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