Женщина госпитализирована после ДТП на трассе А-122 в Великолукском районе

18:22, 20 августа 2026, ПАИ

Opel и Nissan столкнулись на 660-м километре трассы А-122 в Великолукском районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 32-летняя женщина. Её госпитализировали.

На месте работают спасатели, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.