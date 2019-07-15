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Экономика

Сговор на торгах при поставке средств реабилитации выявлен в Псковской области

УФАС России по Псковской области выявило картельный сговор на торгах при поставке средств реабилитации, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

На протяжении трех лет ООО «Неомедика СПб» и ООО «Медсистемс» реализовывали в Псковской области антиконкурентное соглашение при участии в 14 аукционах на поставку технических средств реабилитации на общую сумму 168 миллионов рублей.

15 июля Арбитражный суд Псковской области признал решение УФАС по делу законным, а участников - нарушившими Закон о защите конкуренции. На компании наложен штраф более 9 миллионов рублей. Сейчас решение обжалуется в суде Санкт-Петербурга, по месту нахождения ответчика.

Также Псковский областной суд признал законным решение городского в части наложения штрафа на генерального директора ООО «Неомедика Спб».

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