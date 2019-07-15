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Выдвинутый «Единой Россией» на пост главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в ТИК

Заместитель главы Усвятского района Дмитрий Петров подал документы в территориальную избирательную комиссию на выдвижение на должность главы Усвятского района. Об этом он сообщил Псковскому агентству информации.

На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, Дмитрий Петров идёт от партии «Единая Россия».

Дмитрий Петров родился 31 июля 1973 года в городе Ворошиловграде (Украина), в 1998 году окончил Смоленский государственный педагогический университет по специальности учитель географии. В должности заместителя главы района трудится с 23 декабря 2005 года.

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