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Политика

Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями военного городка в Крестах

С просьбой помочь решить накопившиеся коммунальные проблемы обратились жители военного городка в Крестах к депутату Законодательного Собрания Псковской области Алексею Севастьянову, сообщили ПАИ в пресс-службе Законсобрания.

  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
  • Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями Военного городка в Крестах
    Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Местный житель Иван Журавлёв связался с депутатом в социальных сетях и перечислил в сообщении проблемы дворовой территории: негорящие фонари, открытые люки, разбитый асфальтовый проезд, зарастание травой и обломанные деревья. По его словам, жильцы уже писали, звонили и обращались в различные службы, но ситуация с благоустройством кардинально не меняется.

«Я решил, что надо напрямую обращаться к депутату, потому что мы приходим на выборы и голосуем за него, а, например, сотрудников Россетей или чиновников люди не выбирают, – аргументировал молодой человек свой подход и признался, что приятно удивлён оперативностью реакции: – Вчера написал в социальных сетях – сегодня состоялась встреча».

Алексей Севастьянов согласился, что работа с обращениями избирателей является важнейшей частью депутатской деятельности, но разъяснил свои полномочия: «Я как депутат не имею бюджета, чтобы машину асфальта сюда привезти или фонарные столбы заменить. Я являюсь проводником между вами и исполнительной властью. Если проблемы не решаются – давайте разбираться, почему и какие способы их решения существуют».

Ситуацию с освещением и представляющими опасность открытыми люками Алексей Севастьянов сразу взял в работу, пообещав незамедлительно связаться с соответствующими службами. По остальным вопросам депутат дал заявителю «домашнее задание», посоветовав досконально разобраться с зонами ответственности. Так, если заросший пустырь относится к дворовой территории, то покос должна осуществлять управляющая компания на средства жильцов, а если этот участок земли находится в муниципальной собственности, то обращаться необходимо в управление городского хозяйства.

Следующая встреча в военном городке состоялась с жителями двухэтажного 16-квартирного дома, которые написали депутату жалобу на бездействие управляющей компании. По словам жильцов, они исправно вносят платежи за техническое содержание, но подъезды не убираются и не ремонтируются. Ещё один волнующий вопрос – проведение капитального ремонта фасада и благоустройство территории.

Алексей Севастьянов объяснил гражданам, что, как собственники квартир, они вправе общим решением отказаться от не устраивающей их управляющей компании и выбрать другую организацию. Кроме того, депутат посоветовал жильцам объединиться в ТОС, что даст возможность претендовать на получение бюджетного гранта для конкретного проекта благоустройства.

«Успешных примеров, когда благодаря территориальному общественному самоуправлению активные неравнодушные граждане преобразили свои дворы, уже очень много», – заверил депутат.

По просьбе жителей, которые заинтересовались идеей создания территориального общественного самоуправления, Алексей Севастьянов пообещал оказать им консультативную помощь с оформлением документов и регистрацией ТОС.

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