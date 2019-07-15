Законопроекты о защите медработников и пациентов одобрила Госдума в третьем чтении

17:42, 16 июля 2019, ПАИ

Госдума РФ одобрила в третьем чтении законопроекты «Единой России» о защите медицинских работников и пациентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Сейчас в России установлена повышенная уголовная ответственность за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица в связи с осуществлением служебной деятельности. Теперь данная мера будет применяться при совершении преступлений в отношении медработников.

Предлагается распространить этот подход на причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи 115, 119 УК РФ. Кроме того, предлагается установить в УК РФ ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

Помимо этого, в Кодекс об административных правонарушениях России планируется внести изменения, устанавливающие ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Если водитель не предоставил преимущества в движении скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом, то он теперь может получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишится права управления автомобилем на один год.

Депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Грибов ранее назвал новеллой расширение действия статьи «на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг».

«Также ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме» - то есть любое действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов», - отметил Александр Грибов.