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Шагом вперёд назвал Александр Брод открытие в Псковской области избирательных участков на выборах губернатора Петербурга

Фото: Александр Натрускин, РИА Новости

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александр Брод назвал хорошим шагом, шагом вперёд участие Псковской области в эксперименте, в рамках которого в регионе будут открыты избирательные участки на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом он заявил на заседании Общественной палаты Псковской области 18 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Брод отметил, что в Псковской области будут открыты 20 избирательных участков, на которых смогут проголосовать петербуржцы. «Мы знаем, что большое количество петербуржцев имеют здесь дачные участки», - пояснил он и добавил, что на прошлой неделе ему поступило обращение от дачников об открытии в Псковской области избирательных участков. 

Александр Брод подчеркнул, что не видит никаких проблем в организации голосования на выборах губернатора Петербурга на территории соседнего региона.  «Избирательная система совершенствуется, она становится более доступной для граждан. Она и создана для удовлетворения избирательных прав человека», - заявил спикер.

Также он остановился на новациях избирательного законодательства, таких как программа «Мобильный наблюдатель», электронное голосование. «Нет предела совершенству - наша избирательная система очень мобильная и может перестроится для того, чтобы выборы были открытыми, без нарушений», - сказал Александр Брод.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в Единый день голосования 8 сентября. В них будут участвовать врио главы города Александр Беглов (самовыдвиженец), Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Гражданская платформа») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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