Пассажир и водитель Chery пострадали при столкновении с Renault в Себеже

10:01, 19 июля 2019, ПАИ

18 июля в 19:50 в Себеже у дома № 5 по улице Матросова Chery SUV Т11 на перекрестке не уступил дорогу Renault Logan под управлением 67-летней женщины и врезался в него. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пострадали 36-летняя водитель и 58-летняя пассажирка Chery.

В этот же день в 14:30 в Пушкиногорском районе на 20-м километре дороги Красногородск - Велье 59-летний водитель мопеда «Альфа» не справился с управлением и съехал в правый придорожный кювет по ходу движения. Мопедист получил травмы.