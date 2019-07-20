Александр Котов: Псков будет жить и развиваться

14:59, 20 июля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил псковичей с 1116-летием со дня упоминания города в летописи и 75-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсобрания.

Александр Котов отметил, что прошедшие века вместили в себя ратные сражения и доблестные победы, государственное становление и зарождение духовных основ, формирование первых демократических институтов и великие культурные достижения. «История Пскова – история России», - подчеркнул он.

Спикер облсобрания отметил, что у каждого жителя города есть свой Псков: кто-то больше всего ценит древнее зодчество, для кого-то это университетский студенческий город, а для кого-то – город-воин, страж западных рубежей Отечества.

Он отдельно выразил слова благодарности ветеранам, от которых молодое поколение учится истинной любви к родному городу, стойкости, добру и созиданию. «Псков будет жить и развиваться. Сделать наш город лучше мы можем своим трудом, своими идеями и инициативами, своими достижениями. Давайте будем соответствовать величию древнего Пскова и продолжать славную историю нашего прекрасного города!» - говорится в поздравлении.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет, читайте ЗДЕСЬ.