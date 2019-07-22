За полгода мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей со счетов россиян

10:03, 22 июля 2019, ПАИ

В первом полугодии мошенники пытались похитить со счетов россиян в крупнейших банках страны более 24 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные кредитных организаций.

В частности, в Сбербанке предотвратили снятие со счетов 18 млрд рублей, в ВТБ — 5,4 млрд, в Альфа-Банке — не менее 700 млн, в Почта Банке — 135 млн, в МКБ — 10 млн.

В банках утверждают, что успешными оказываются только 3-4% попыток мошенников.

По данным Центрального банка России в прошлом году мошенники списали 1,4 млрд рублей со счетов россиян. Это цифра на 44% превышает показать 2017-го года.

Эксперты по информационной безопасности уверены, что главная проблема банков – это человеческий фактор, из-за которого происходят утечки данных клиентов.