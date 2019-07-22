За полгода мошенники пытались похитить более 24 млрд рублей со счетов россиян
В первом полугодии мошенники пытались похитить со счетов россиян в крупнейших банках страны более 24 млрд рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные кредитных организаций.
В частности, в Сбербанке предотвратили снятие со счетов 18 млрд рублей, в ВТБ — 5,4 млрд, в Альфа-Банке — не менее 700 млн, в Почта Банке — 135 млн, в МКБ — 10 млн.
В банках утверждают, что успешными оказываются только 3-4% попыток мошенников.
По данным Центрального банка России в прошлом году мошенники списали 1,4 млрд рублей со счетов россиян. Это цифра на 44% превышает показать 2017-го года.
Эксперты по информационной безопасности уверены, что главная проблема банков – это человеческий фактор, из-за которого происходят утечки данных клиентов.