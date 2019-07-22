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За превышение пределов необходимой обороны будут судить великолучанина

В Куньинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Великих Луках, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Установлено, что ночью в начале февраля в деревне Груздово Куньинского района обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился и подрался со своим знакомым.

В ходе драки знакомый повалил его на землю, сел на него сверху и нанес несколько ударов по голове, а после начал его душить. Обвиняемый выхватил нож из своего кармана и трижды ударил им оппонента в живот. Здоровью мужчины был нанесён тяжкий вред.

Санкция части 1 статьи 114 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до одного года.

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