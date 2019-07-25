Псковская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по темпам прироста производства агропродукции

10:54, 25 июля 2019, ПАИ

По итогам первого полугодия 2019 года Псковская область заняла третье место в рейтинге субъектов РФ по темпам прироста производства продукции сельского хозяйства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росстата.

Регион увеличил свой показатель на 28,9 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Существенный вклад сделал Великолукский агропромышленный холдинг, прирост производства которого за I полугодие составил 26,9 тыс. тонн.

За прошедшие 6 месяцев производство продукции сельского хозяйства в России выросло на 1,2% в сравнении с показателями с января по июнь 2018 года. Производство мяса во всех хозяйствах выросло до 6,8 млн тонн в живом весе.