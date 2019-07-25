По раскрываемости преступлений Псковская область вошла в число лидеров в стране

16:14, 25 июля 2019, ПАИ

Раскрываемость преступлений в Псковской области превышает 70%. Этот показатель является одним из самых высоких в России и на Северо-Западе страны. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя Управления, регион находится на 16 месте в России по общей раскрываемости и на 11-ом - по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений.

За первое полугодие в Псковской области зарегистрировали 4 тыс. 101 преступление, в том числе 15 убийств, 54 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью человека, 18 разбоев, 55 грабежей, 1 тыс. 356 краж, 338 мошенничеств, 45 угонов.

906 преступлений совершили лица в состоянии опьянения, 220 - несовершеннолетние. В общественных местах зафиксировали 1 тыс. 325 преступлений

Раскрыть удалось 2 тыс. 662 преступления и установить 2 тыс. 186 лиц, совершивших противоправные деяния.

За полгода были изъяты более 330 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 19 единиц оружия, 421 боеприпас и более 6 килограммов взрывчатых веществ.

На дорогах области произошло 381 ДТП, в которых 38 человек погибли и 487 получили ранения.

Алексей Овсянников добавил, что за шесть месяцев сотрудники УМВД обеспечили безопасность на 788 массовых мероприятиях, в которых участвовали 570 тыс. человек. В охране правопорядка были задействованы 5 тыс. сотрудников.