В России могут подорожать сладости из-за роста НДС на пальмовое масло

09:04, 26 июля 2019, ПАИ

В России могут подорожать кондитерские изделия из-за роста НДС на пальмовое масло, пишет газета «Известия» со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.

Принята поправка к Налоговому кодексу, которая лишаюет импортеров пальмового масла льготного НДС в 10% и увеличивает налог до 20%. Изменения вступят в силу после 1 октября.

Пальмовое масло применяют при производстве маргаринов и кондитерских жиров. По мнению экспертов, заменить этот растительный продукт в ингредиентах кондитерской промышленности практически невозможно. Поэтому сладости могут вырасти в цене на 5–7%.

Пальмовое масло производят из плодов масличной пальмы. С 2015 года его выпуск в промышленных масштабах в 2,5 раза превысил производство других растительных масел. По количеству витамина A пальмовое масло опережает даже рыбий жир, не содержит холестерин. Однако ведутся споры о его пользе и вреде: обилие ненасыщенных жиров, каротиноидов, сильнейших антиоксидантов оказывают лечебное действие, а высокое содержание насыщенных жиров увеличивают риск развития заболеваний сердца.