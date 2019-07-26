Центробанк понизил ключевую ставку до 7,25%
Центральный банк России понизил ключевую ставку до 7,25% (на 25 базисных пунктов). Как пишет ТАСС, регулятор обратил внимание на продолжающееся замедление инфляции.
«Продолжается замедление инфляции. Однако инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Темпы роста российской экономики складываются ниже ожиданий Банка России», - говорится в сообщении Банка России.
Отмечается, что слабая экономическая активность наряду с временными факторами ограничивает инфляционные риски на краткосрочном горизонте.
Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний. Переход к нейтральной денежно-кредитной политике возможен в первой половине 2020 году.