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Медали выиграли псковичи на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмены центра спортивной подготовки Псковской области Константин и Филипп Шабановы выиграли медали на чемпионате России по легкой атлетике, который проходит в Чебоксарах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, Константин Шабанов завоевал звание чемпиона России 2019 года и золотую медаль в беге на дистанции 110 метров с барьерами с результатом 13,67 секунд. Филипп Шабанов с результатом 13,88 секунд стал бронзовым призером чемпионата России.

Чемпионат России по легкой атлетике продлится в Чебоксарах до 27 июля. Эти соревнования юбилейные — сотые по счету.

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