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Спорт

В футболе, волейболе и тяжёлой атлетике состязались участники фестиваля LETO SPORT CHALLENGE в Себежском районе

В Себежском районе 27 июля состоялся фестиваль LETO SPORT CHALLENGE, участники которого состязались в тяжёлой атлетике, играли в футбол и волейбол. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, открыл мероприятие организатор Open Air «LETO» Михаил Горячилов, который поприветствовал участников соревнований и пожелал всем командам удачи в спортивной борьбе.

Первым состязанием фестиваля стал товарищеский матч, который провела команда «Спарта» -  победитель чемпионата Псковской области по дворовому футболу «Весна 2019» на кубок губернатора в младшей возрастной группе.  

В 13:00 стартовал волейбольный турнир, в котором приняли участие 8 команд: «Себеж-1», «Себеж-2», «Себеж-3», «Атлант» (Себеж), «Опочка», «Пустошка-1», «Пустошка-2», «Великие Луки». Состязания проходили в двух подгруппах, в первом полуфинале выиграла команда «Себеж-1», во втором - «Себеж-3». В финальной игре победу одержала сборная «Себеж-1».

 В 14:00 стартовали футбольные матчи. Сильнейшую сборную выявляли в течение шести часов.  Победила в турнире команда «Великие Луки», второе место заняла сборная  воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа  «Атлант», третье – команда себежского отдела Пограничного управления ФСБ России по Псковской области «Рубеж».

Следующим был международный турнир по тяжелой атлетике, в котором приняли участие около 20 молодых штангистов из Себежа, Бежаниц и Латвии. Судил соревнования заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР Лев Никифоров.  

 Победители всех соревнований получили кубки, дипломы и подарки.

Организаторы фестиваля поблагодарили за помощь в его проведении администрацию Псковской области в лице начальника Управления общественных проектов и молодежной политики Натальи Плявинской, руководителя городского поселения «Себежское» Сергея Мельникова.

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