Василий Осипов: Ни один из строящихся объектов в Пскове не стал причиной негативной оценки гостями Ганзы

18:19, 29 июля 2019, ПАИ

Ни один из строящихся объектов в Пскове не стал причиной негативной оценки гостями 39- Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов на заседании организационного комитета по проведению Ганзейских дней в Пскове 29 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор уточнил, что речь идёт о стадионе «Машиностроитель», студенческом кампусе Псковского государственного университета, здании Псковской областной универсальной научной библиотеки, автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Северный обход Пскова» и подземном водозаборе в Пскове. По его словам, ни один из этих объектов не был закончен к дням Ганзы, однако гостям международного праздника это не помешало насладиться атмосферой праздника.

Василий Осипов сообщил, что во время проведения Ганзейских дней на стадионе «Машиностроитель» велись работы по строительству малой и большой трибун, административного здания, по укрытию футбольного поля и работы по инженерным сетям. «На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком», - подчеркнул вице-губернатор. При этом он отметил, что отставание по графику есть только по строительству административного корпуса. По его словам, будет заменен подрядчик, который проводит эти работы, и темпы работ наверстаются. Также Василий Осипов отметил, что в рамках Ганзейских дней было принято решение о финансировании второй очереди строительства «Машиностроителя».

Вице-губернатор доложил о работах по строительству студенческого кампуса ПсковГУ. По его словам, перед Ганзейскими днями за последний месяц был совершен «скачок» по фасаду, благоустройству и входной группе. «Объект стал изюминкой, который не испортил впечатлений. Темпы работ сейчас снизились, потому что у генподрядчика отсутствуют оборотные средства, поскольку контракт безавансовый», - уточнил он. Василий Осипов также сообщил, что провел переговоры с компанией «Скандинавия» для того, чтобы завести её на объект. Он выразил надежду, что в течение недели эта организация появится на объекте как субподрядчик.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина уточнила, что учредитель согласовал смену подрядчика. «Сейчас ведется договорная работа. Мы выходим на единого поставщика услуг», - добавила она. «Это тоже будет подспорье. Но до середины августа будем работать с этим генподрядчиком», - пояснил Василий Осипов.

Вице-губернатор сообщил о работах по строительству Северного обхода Пскова. Он напомнил, что к Ганзейским дням была открыта развязка Псков - Гдов. «Сегодня эта развязка выделяется в отдельный пусковой комплекс», - уточнил он.

Василий Осипов также напомнил про изменения, которые планируется внести в проект строительства моста через реку Великую. По его словам, работы по объекту ведутся в плановом порядке, а то финансирование, которое было изначально выделено, — освоено. Предполагается, что ещё будут выделены 419 млн рублей. На эти деньги будут закуплены и установлены защитные экраны на развязки. При этом вице-губернатор заявил, что часть данных средств следует «перебросить» на следующий год.

Говоря о здании Псковской областной универсальной научной библиотеки, Василий Осипов отметил, что работы на этом объекте ведутся по графику.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил еженедельно докладывать ему о ситуации по всем объектам. Он также отметил, что по стадиону «Машиностроитель» есть идеи и по третьей очереди строительства. В частности, планируется, что в Пскове появится ещё один бассейн.

С 27 по 30 июня в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Ганзейские мероприятия посетили более 200 тысяч человек. Во время подготовки к Ганзейским дням в Пскове на ремонт дорог были потрачены более 300 млн рублей.