Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области

14:32, 30 июля 2019, ПАИ

Псковская область готовится к проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 30 июля под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло заседание оргкомитета. На повестке была серия вопросов об организации празднования в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поручил актуализировать списки участников войны, ответственно подходить к рассылке поздравительных открыток, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.

Губернатор сообщил, что регион направил обращение в министерство обороны РФ с просьбой оказать содействие в организации парада в 2020 году не только в Пскове, но и в Великих Луках. Это города воинской слав, их жители вправе рассчитывать на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы. Помимо парадов предложено также дать салют.

К 9 мая следующего года главе Себежского района поручено подготовить поселок Идрица к серии мероприятий, ведь с этим населенным пунктом тесно связано знамя Победы. «Не исключаю, что получится найти федеральное финансирование для Идрицы», - сообщил Михаил Ведерников.