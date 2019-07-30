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Парад и салют в честь 75-летия Победы планируют дать в городах воинской славы Псковской области

Фото: Сергей Герасимов

Псковская область готовится к проведению 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 30 июля под председательством губернатора Михаила Ведерникова прошло заседание оргкомитета. На повестке была серия вопросов об организации празднования в 2020 году, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поручил актуализировать списки участников войны, ответственно подходить к рассылке поздравительных открыток, чтобы ни один ветеран не остался без внимания.

Губернатор сообщил, что регион направил обращение в министерство обороны РФ с просьбой оказать содействие в организации парада в 2020 году не только в Пскове, но и в Великих Луках. Это города воинской слав, их жители вправе рассчитывать на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы. Помимо парадов предложено также дать салют.

К 9 мая следующего года главе Себежского района поручено подготовить поселок Идрица к серии мероприятий, ведь с этим населенным пунктом тесно связано знамя Победы. «Не исключаю, что получится найти федеральное финансирование для Идрицы», - сообщил Михаил Ведерников.

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