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Банковские счета и недвижимость не указали в отчётах о доходах некоторые депутаты Псковской гордумы

29 июля прошло заседание Совета по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков» под председательством и. п. главы Пскова Елены Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на заседании были рассмотрены вопросы о результатах проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год депутатов Псковской городской Думы 6 созыва, муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений города, а также членов их семей.

Сообщается, что все 24 депутата Псковской городской Думы предоставили в срок сведения на себя и членов семей. Некоторые парламентарии не указали банковские счета либо не полностью отражены объекты недвижимости.

Сведения о доходах также предоставили все муниципальные служащие аппарата гордумы, администрации Пскова и руководители муниципальных учреждений города. При этом снова были выявлены нарушения. На заседании комиссии по урегулированию трудовых отношений главе администрации Пскова Александру Братчикову рекомендовали привлечь ряд руководителей муниципальных учреждений, которые нарушили антикоррупционное законодательство, к дисциплинарной ответственности.

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