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Жителю Псковской области штраф заменили на исправительные работы

В Псковской области местному жителю заменили штраф за ранее совершенную кражу на 1,5 года исправительных работ. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по региону, мужчина совершил преступление и был признан виновным по статье 158 УК РФ («Кража»). Суд назначил ему штраф в размере 130 тысяч рублей.

«В отделе по исполнению особо важных исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство о взыскании с физического лица штрафа», - уточнили в ведомстве.

Должнику вручили постановление, определили срок уплаты. Однако гражданин оплачивать штраф не стал, а судебному приставу пояснил это отсутствием денег. «При этом должник не предпринял никаких мер для получения рассрочки или отсрочки исполнения приговора», - пояснили в УФССП России по Псковской области.

Именно поэтому были направлены материалы в суд. Штраф мужчине заменили на 1,5 года исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства ежемесячно.

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