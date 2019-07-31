Пассажирка пострадала в протаранившей ограждение, дерево и дорожный знак иномарке в Пскове

15:27, 01 августа 2019, ПАИ

В Пскове автомобиль Nissan Primera наехал на бордюрный камень и протаранил дорожное ограждение, дерево и стойку дорожного знака, сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 31 июля в 00:30 у дома № 15б на улице Коммунальной. 36-летний водитель не смог справиться с управлением. В результате аварии пострадала 41-летняя пассажирка.

В тот же день в Пскове в 18:00 у дома № 54 на Октябрьском проспекте Mercedes-Benz GLC под управлением 39-летнего мужчины столкнулся со стоящим Porsche Cayenne S, за рулем которого находился 53-летний мужчина. В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка Porsche Cayenne S.