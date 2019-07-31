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Происшествия

Женщина вышла из больницы на улице Малясова в Пскове и пропала

В Пскове родственники разыскивают женщину 1945 года рождения, пропавшую 2 августа.

Как сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте», псковичка около 14:00 в пятницу вышла из больницы на улице Малясова, 2. Больше родные ничего о ней не знают. Отмечается также, женщина страдает провалами в памяти.

В день исчезновения она была одета в куртку болотного цвета, синие спортивные штаны, белые сандалии. При себе у женщины были чёрная сумка и пакет.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефону 8-911-388-75-11.

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