Женщина вышла из больницы на улице Малясова в Пскове и пропала

15:27, 03 августа 2019, ПАИ

В Пскове родственники разыскивают женщину 1945 года рождения, пропавшую 2 августа.

Как сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте», псковичка около 14:00 в пятницу вышла из больницы на улице Малясова, 2. Больше родные ничего о ней не знают. Отмечается также, женщина страдает провалами в памяти.

В день исчезновения она была одета в куртку болотного цвета, синие спортивные штаны, белые сандалии. При себе у женщины были чёрная сумка и пакет.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефону 8-911-388-75-11.