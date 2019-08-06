Двое великолучан попались на крупной краже запчастей

10:25, 07 августа 2019, ПАИ

Сотрудники МО МВД России «Великолукский» по «горячим следам» задержали двух местных жителей, которые подозреваются в краже запасных частей от трактора. Сумму ущерба владелец оценил более чем в 70 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что молодые люди проломили крышу складского помещения, чтобы украсть запчасти. Кража произошла в деревне Никулино Великолукского района.

Подозреваемые уже дали признательные показания. Местный отдел полиции проводит проверку по данному факту. Решается вопрос в возбуждении уголовного дела по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы до 5 лет.