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Происшествия

Следственный эксперимент провели в доме Михаила Круга

Убийцы шансонье Михаила Круга до сих пор не понесли наказание за свое преступление. Сестра погибшего от рук злоумышленника певца рассказала, что спустя 17 лет в дом, где был убит Михаил Круг, следователи привезли человека в наручниках для проведения следственного эксперимента, пишет РБК.

По словам женщины, всех жителей дома попросили на время удалиться, в течение получаса неизвестного водили по комнатам, затем вывели на участок. «Что именно делали сотрудники, мы не знаем», - настаивает сестра певца.

Она лишь издали увидела человека, которого привезли представители Следственного комитета. Женщина подчеркнула, что он показался ей знакомым, но утверждать этого она не может.

Следственный эксперимент был заснят на камеру сотрудниками ведомства. Детали родственникам погибшего не сообщили.

Михаил Круг, автор популярных в 90-е годы песен «Владимирский централ», «Это было вчера», «Приходите в мой дом», «Кольщик», был убит в своем доме в 2002 году. Основной причиной тогда была назана попытка ограбления его дома. 

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