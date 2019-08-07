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Общество

В Псковской области снизились цены на свинину и помидоры, но выросли на колбасы и творог

Фото: Михаил Глущенко

В магазинах Псковской области за последнюю неделю произошло сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Об этом Псковскому агентству информации в Псковстате.

В среднем на 1-2 рубля подешевели огурцы, морковь, капуста, яблоки. Самое значительное снижение цен отмечено на помидоры — сразу на 5 рублей, со 125,64 до 120,14 рублей.

Доступнее почти на 3 рубля стали картофель (с 36,96 до 34,18 рублей), свинина (с 223,32 до 220,42 рублей), на 5 рублей — сосиски и сардельки (с 334,09 до 329,31 рублей).

Однако замечено подорожание на 3 рубля творога (с 337,42 до 340,62 рублей), вареных колбас (с 344,37 до 347 рублей) и мясных консервов (со 132,46 до 135,11 рублей), на 2 рубля выросла стоимость кур охлажденных и мороженых (со 124,27 до 126,36 рублей).

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