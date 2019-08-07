16-летнюю псковичку ищут родственники и полиция

15:50, 07 августа 2019, ПАИ

16-летнюю Марию Иванову разыскивают родственники и полицейские, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 августа около 12:00 девочка ушла из дома в деревне Родина Псковского района. Ее местонахождение до сих пор не установили.

На вид пропавшей девушке 15-16 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, лицо треугольной формы кавказского типа, глаза карие, нос прямой, волосы черные.

Мария Иванова в день исчезновения была одета в синие джинсы, толстовку с капюшоном красного цвета и белыми буквами на груди, красные кроссовки с белыми полосками. Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефонам (8112) 676-872 или 02.